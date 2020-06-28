США грозят проблемы на европейском газовом рынке

Отрасль сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенных Штатах сильно пострадает в условиях газового кризиса, уверен руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Сейчас в мире существуют более выгодные для потребителей варианты покупки газа, чем американский СПГ. Его альтернативой может стать сырье из России или Катара, рассказал Перов.

На рынке сейчас наблюдается переизбыток природного ресурса, стоимость топлива снижается в условиях конкуренции, передает мнение эксперта ФБА "Экономика сегодня".

Американской сланцевой промышленности давно предрекали трудности, так как сланцевый газ стоит гораздо дороже традиционного, что помешает США соперничать с другими участниками на рынке Европы.