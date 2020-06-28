Посольство КНР в Оттаве призвало Канаду отказаться от "мегафонной дипломатии"

Канаде необходимо отказаться от "мегафонной дипломатии" в отношении Китайской Народной Республики на фоне задержания канадцев в Поднебесной. Соответствующее заявление в субботу, 27 июня, сделало диппредставительство КНР в Оттаве.

Китай выступает с призывом к Канаде серьезно воспринимать позицию государства, искренне уважать дух верховенства законодательства и независимость китайской судебной системы. Также Пекин призвал Оттаву прекратить делать безответственные высказывания по делу канадцев Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Об этом написал ТАСС.

По информации дипмиссии КНР, задержание иностранцев и суд над ними соответствует законодательству Китая, вследствие чего слова канадского аппарата о том, что это политическое решение, являются "безответственными".