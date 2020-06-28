Памфилова сообщила о 115 жалобах на возможное принуждение к голосованию

Голосование по поправкам к Конституции РФ идет уже четвертый день. ЦИК бдительно следит за процессом голосования, отмечая все нарушения и принимая жалобы от избирателей на неправомерные действия тех или иных лиц.

Жалобы на возможное принуждение к голосованию по поправкам к Конституции РФ поступают в Центральную избирательную комиссию РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, на текущий момент поступило 115 таких жалоб. По данным ЦИК, за три первых дня голосования явка по всей России, включая дистанционное, составила 28,46% от списочного состава избирателей.