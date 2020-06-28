Бывшая девушка Яшина назвала его «гореполитиком» с туалетным чувством юмора

Журналистка Леся Рябцева назвала отношения с оппозиционером Ильей Яшиным «самым большим сожалением» в жизни.

Несколько лет назад у журналистки с политиком были романтические отношения, но с ностальгией об этом периоде девушка не вспоминает. Рябцева осудила мундепа Красносельского округа Москвы Яшина за его «творчество», приуроченное к голосованию по поправкам в Конституцию.

На днях оппозиционер снял очередной видеоролик, где протестует против голосования по конституционным поправкам весьма оригинальным способом: смывая в туалет самодельный «избирательный бюллетень». В саркастичной манере он обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой и отказался выполнять свои должностные обязанности главы МО Красносельский по содействию в проведении всероссийского голосования.

По словам Рябцевой, Яшин — «гореполитик без адекватных консультантов» и «комедиант с туалетным чувством юмора».

«У меня по жизни два больших сожаления, одно из них — отношения с Яшиным. <...> По ролику видно, что адекватных консультантов у гореполитика нет, а команда Навального так и вовсе, видимо, на него забила. Шут и потеха для всей оппозиционной тусовки. И, видимо, он сам понимает, что его голос ничего не стоит, — только подтереться в туалете», — рассказала журналистка в telegram-канале.

Не оценили шутку Яшина и комментаторы в Facebook. Они осудили «сортирный юмор» и попытались добиться от муниципального депутата реальной работы по организации голосования в Красносельском районе Москвы.

Пользователей сети удивила и непоследовательность Яшина в своих политических позициях. Сейчас оппозиционер выступает против тех поправок в Конституцию, которые сам предлагал 11 лет назад. Тогда он заявлял, что история «рано или поздно» поставит перед россиянами опрос о «смене основного закона».