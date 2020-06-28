NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа

Старейшее американское издание The New York Times вновь оказалось на передовой скандальной повестки. В своем расследовании газета обвинила Россию в связях с запрещенным в РФ «Талибаном»: якобы российские военные обещали талибам «вознаграждение» за убийство американских военных в Афганистане.

Информацию опровергли в МИД РФ. И в Талибане о «русских союзниках» не в курсе. Но кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден поспешил воспользоваться ситуацией, «уличив» Дональда Трампа в предательстве — мол, президент несколько месяцев знал о «сговоре» талибов с Россией и не оповестил нацию.

Оказалось, что опровергнутая публикация NYT была «заказухой» в попытках дискредитировать Трампа, чьи амбиции стать президентом во второй раз очень беспокоят не только Байдена, но и всю Демпартию. Чтобы «утопить» Трампа накануне предстоящих выборов издание разыграло антироссийскую карту, обострив информационную войну против России.

Вообще, газета печатает острые статьи о России буквально каждый день. Для журналистов NYT это обязательная задача, поставленная руководством: корреспонденты NYT тщательно следят за голосованием по конституционным поправкам, за выступлениями российского президента Владимира Путина, за парадом Победы — и везде ищут подвох.

Теперь привязать «плохих русских» решили к Трампу: правда, еще пару лет назад NYT были изобретательнее и вели большую информационную кампанию против президента не по «российскому поводу». Тогда Трампа обвиняли в расизме — такое распоряжение журналистам дал главный редактор.

Почему вопрос о мифических связях американского президента с Россией до сих пор не сходит с политической повестки дня рассказал Юрий Рогулев — директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта в МГУ.

«Трамп, пожалуй, единственный из кандидатов, а затем из действующих президентов, которого напрямую обвиняли связях с Россией. В прошлой предвыборной кампании значительную роль играли и спецслужбы, поэтому нет ничего удивительного в том, что они вот такого рода информацию продолжают выдавать. Не скажу, что это часто связано с Трампом, но с 2016 года обвинения эти продолжаются, и поэтому, конечно, этот вопрос не сходит с политической повестки дня. И даже когда избиратели эту тему начинают забывать, или переключаются на другие проблемы — этот вопрос сразу вбрасывают, как в данном случае», — объяснил Рогулев в комментарии «Политике Сегодня».

МИД РФ охарактеризовал публикацию NYT как «вброс», и профессор с такой оценкой согласен. «Расследование» газеты основано на анонимном источнике — человеке, который будто бы участвовал в допросе сторонника «Талибана». Проверить такую информацию невозможно. Остается лишь поверить на слово изданию, которое уже неоднократно уличали в публикации фейк-ньюс.

«Есть ссылка на допросы талибов, но эти допросы — тайные, и даже неизвестно, кто их проводил. Каким образом газета получила эти сведения — неизвестно. При этом сами талибы информацию категорически опровергли. Опроверг, кстати говоря, и Белый дом. Они сказали, что разведка ничего подобного не докладывала ни президенту Трампу, ни вице-президенту. Это типичная газетная "утка", которая запускается в определенный момент, чтобы подогреть критику против Трампа», — рассуждает Рогулев.

Сам же Трамп статье NYT не удивился, незамедлительно отреагировав на вброс в излюбленной социальной сети.

«В фейковых новостях @nytimes должны раскрывать свой "анонимный" источник. Спорим, они не могут этого сделать, а этот "человек", вероятно, даже не существует!», — написал президент США в Твиттере.

Ранее критике NYT за «связи с РФ» подвергся экс-кандидат в президенты США и социалист Берни Сандерс. Ему газета припомнила поездку в СССР в конце 80-х годов. Тогда Сандерс был мэром города Берлингтон, штат Вермонт. Чтобы снять напряжение холодной войны между СССР и США, он отправился в Ярославль в рамках программы городов-побратимов, взяв с собой делегацию из 12 человек и новоявленную супругу. Позже Сандерс назвал это путешествие «странным медовым месяцем», но NYT увидели в этом работу на социалистический режим.