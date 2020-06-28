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12:28   28 Июня 2020
Весь мир

Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

Германия готовит ответные меры на санкции США против строящегося газопровода «Северный поток — 2». Немецкий политолог Александр Рар полагает, что Берлин хочет применить закон, предусматривающий наложение штрафов на компании, которые следуют экстерриториальным санкциям.

«Таким образом, компании получают защиту, ссылаясь на то, что обязаны ориентироваться на национальное законодательство Германии в данном вопросе», — уточнил Рар.

Германия уже задействовала такой закон в ситуации с Ираном. Однако в этот раз, по мнению политолога, существуют препятствия. Дело в том, что Польша недавно внесла в Еврокомиссию проект закона, согласно которому американские санкционные механизмы должны автоматически распространяться в ЕС. А значит Германия обязана им подчиняться.

Таким образом Берлин вряд ли сможет использовать этот закон против США. Решение о контрсанкциях может принимать только Евросоюз.

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Автор: Карина Азоян
#евросоюз #сша #германия #газ #санкции сша #северный поток - 2

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