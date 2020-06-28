ЦИК сообщил о количестве проголосовавших по поправкам к Конституции РФ на утро 28 июня

Свыше 30 миллионов граждан России проголосовали по поправкам к Конституции России на момент утра 28 июня. Так, явка на текущий момент составила 28,46%. Об этом информировали в ЦИК РФ.

Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что число граждан (30 917 512) включает данные по дистанционному голосованию.

Сегодня для голосования российских граждан в Израиле открылись два участка: в консульском отделе посольства России в Тель-Авиве и в генеральном консульстве РФ в Хайфе.

Голосование по поправкам к Основному закону страны проходит в период с 25 июня по 1 июля.