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Памфилова сообщила о 115 жалобах на возможное принуждение к голосованию
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12:20   28 Июня 2020
Политика

ЦИК сообщил о количестве проголосовавших по поправкам к Конституции РФ на утро 28 июня

ЦИК сообщил о количестве проголосовавших по поправкам к Конституции РФ на утро 28 июня

Свыше 30 миллионов граждан России проголосовали по поправкам к Конституции России на момент утра 28 июня. Так, явка на текущий момент составила 28,46%. Об этом информировали в ЦИК РФ.

Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что число граждан (30 917 512) включает данные по дистанционному голосованию.

Сегодня для голосования российских граждан в Израиле открылись два участка: в консульском отделе посольства России в Тель-Авиве и в генеральном консульстве РФ в Хайфе.

Голосование по поправкам к Основному закону страны проходит в период с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #цик #конституция #Голосование2020

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