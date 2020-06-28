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12:12   28 Июня 2020
Политика

Медведчук заявил, что власти Украины не соблюдают конституцию

Медведчук заявил, что власти Украины не соблюдают конституцию

Украинский лидер Владимир Зеленский и прочие представители кабинета министров государства нарушают сразу несколько конституционных норм.

Такое высказывание депутат Рады Виктор Медведчук сделал накануне празднования Дня Конституции Украины, который отмечается 28 июня. Об этом написало интернет-издание "Газета.ru".

По словам парламентария, текущий аппарат Украины нарушает первую статью основного закона страны, согласно которой Незалежная является независимой и суверенной. Действующая политика со внешним вмешательством, которое стало в последнее время нормальным, не имеет ничего общего с этим пунктом, отметил Медведчук.

Также депутат Украины заявил, что кабинет министров Незалежной нарушает десятую статью конституции, гарантирующую эксплуатацию русских и прочих языков национальных меньшинств государства. По его мнению, реализуемая аппаратом политика ограничивает права миллионов украинцев.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #политика #медведчук

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