Захарова ответила на попытку старосты округа Прага-6 оправдаться за снос памятника Коневу

Заявление старосты округа Прага-6 о том, что Россия "сама виновата" в сносе памятника маршалу Коневу, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "грязной возней".

Староста округа Прага-6 Ондржей Коларж попытался переложить на Россию вину за снос памятника маршалу Ивану Коневу в чешской столице. Интервью с Коларжем опубликовало издание Parlamenti Listy.

Как заявил Ондржей Коларж, российскому посольству власти района предлагали перенести монумент на территорию представительства РФ, однако получили отказ. После этого из-за участившихся случаев вандализма памятник решили "убрать", чтобы "не провоцировать ажиотаж".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попытки Коларжа переложить вину за снос памятника на Россию "грязной возней", передает ТАСС.

Отметим, в прошлом году районный совет округа Прага-6 принял постановление о переносе памятника маршалу Коневу в один из музеев. Чешский лидер Милош Земан назвал это решение "позорным".