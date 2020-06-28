Путин заявил, что Россия "все переможет и выстоит"

Россия "все переможет и выстоит". Своим мнением глава страны Владимир Путин поделился в интервью с телеканалом "Россия-1".

Глава РФ подчеркнул, что страна все переживет, но не уверен, какой ценой. Он вспомнил девяностые — непростой для России период, когда иностранные государства присылали гуманитарную помощь не из-за техногенных катастроф или природных явлений, а как беднейшей стране мира, чтобы помочь не умереть с голода. Путин вспомнил времена, когда государству было сложно выплачивать зарплату своим гражданам, оно не могло этого осуществить без внешних кредитов.

Также в интервью он подчеркнул, что основным приоритетом государства является сохранение жизни и здоровья граждан. Спасение экономики стоит на втором месте.