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Памфилова сообщила о 115 жалобах на возможное принуждение к голосованию

 ЦИК сообщил о количестве проголосовавших по поправкам к Конституции РФ на утро 28 июня

ЦИК сообщил о количестве проголосовавших по поправкам к Конституции РФ на утро 28 июня
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12:03   28 Июня 2020
Политика

Путин заявил, что Россия "все переможет и выстоит"

Путин заявил, что Россия "все переможет и выстоит"

Россия "все переможет и выстоит". Своим мнением глава страны Владимир Путин поделился в интервью с телеканалом "Россия-1".

Глава РФ подчеркнул, что страна все переживет, но не уверен, какой ценой. Он вспомнил девяностые — непростой для России период, когда иностранные государства присылали гуманитарную помощь не из-за техногенных катастроф или природных явлений, а как беднейшей стране мира, чтобы помочь не умереть с голода. Путин вспомнил времена, когда государству было сложно выплачивать зарплату своим гражданам, оно не могло этого осуществить без внешних кредитов.

Также в интервью он подчеркнул, что основным приоритетом государства является сохранение жизни и здоровья граждан. Спасение экономики стоит на втором месте.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #90-е

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