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11:57   28 Июня 2020
Общество

ФАН дал ответ Мельконьянцу, который заявил о якобы "некомпетентных" действиях агентства

ФАН дал ответ Мельконьянцу, который заявил о якобы "некомпетентных" действиях агентства

Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц опубликовал заметку, в которой указал на якобы "некомпетентные" действия Федерального агентства новостей. Сотрудники ФАН опровергли обвинения.

"Голос" заявил в Telegram, что агентство начало обсуждения методички для наблюдателей до голосования. Однако ФАН не утверждал, что пособие подлинное, а лишь заметил в официальных материалах для общественных наблюдателей сомнительные советы. К примеру, делать снимки людей без их согласия.

Некрасивая история случилась в 2012 году с финансированием движения "Голос" из бюджета агентства США, закрытии и статусе иноагента. Возможно, поэтому участников движения так напугала заметка ФАН про авто с номерами американского посольства. Водитель машины припарковался у московского офиса "Голоса".

"Поинтересуйтесь у знакомых в американском посольстве, зачем же они Вас так подставили", — пишет агентство.

"Карта нарушений" собирает информацию о нарушениях на голосовании. Это необходимая часть работы. Но представители ФАН обратились к Григорию Мельконьянцу с просьбой выслушать и другую сторону. С этой целью корреспонденты агентства общаются с сотрудниками участковых комиссий и наблюдателями, которых заочно обвиняет "Голос". Движение ранее поддержало план бойкота блогера Алексея Навального вопреки принципу "политической нейтральности". ФАН пообещал Мельконьянцу и дальше следить и за ходом голосования, и за "Голосом". Агентство также желает, чтобы процедура прошла честно и без попыток дискредитации с помощью фейков.

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Автор: Ирина Большунова
#голос #фан #Голосование2020

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