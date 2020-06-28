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ФАН дал ответ Мельконьянцу, который заявил о якобы "некомпетентных" действиях агентства
Памфилова сообщила о 115 жалобах на возможное принуждение к голосованию

Памфилова сообщила о 115 жалобах на возможное принуждение к голосованию

 ЦИК сообщил о количестве проголосовавших по поправкам к Конституции РФ на утро 28 июня

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11:53   28 Июня 2020
Экономика

Путин высоко оценил работу российских властей в экономическом секторе за последние годы

Путин высоко оценил работу российских властей в экономическом секторе за последние годы

Работу российских властей в экономическом секторе за последние несколько лет оценил президент РФ Владимир Путин.

Путин выразил уверенность, что сделанное Правительством России за последние несколько лет для экономики позволяет надеяться на выход из сложившейся с COVID-19 ситуации с минимальными потерями.

Ранее российский президент заявил, что РФ сможет пережить коронавирусную инфекцию с минимальными потерями. Он также подчеркнул, что для Правительства РФ основным приоритетом в условиях пандемии COVID-19 остается сохранение жизни и здоровья граждан.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #экономика #коронавирус

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