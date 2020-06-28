Путин: жизнь и здоровье граждан лежат в основе каждого государства

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что между выбором спасения жизней и спасением экономики во время кризиса и пандемии не испытывал трудностей. Жизнь и здоровье россиян являются основным приоритетом государства.

Лидер России заявил, что жизнь, здоровье граждан лежат в основе каждого государства. Если учитывать всю ситуацию в целом, демографические проблемы, то жизнь россиян является абсолютным приоритетом. Сохранить здоровье людей важнее, потом уже можно решить все остальные проблемы. Все приложат максимум усилий, чтобы исправить ситуацию в стране.