Экономист Сафонов: путешествия по России компенсируют заграничный отдых

Ряд туроператоров аннулировал зарубежные путевки на июль. Это отразится на бюджете не только самих туристических компаний, а на экономике всей России, уверен проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов.

«Ужесточение ситуации связано с существованием компаний, которые ориентировались на внешний туристический выезд. У них продолжаются проблемы, которые возникли в период коронавируса», — рассказал эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

На фоне пандемии активнее стал развиваться внутренний туризм. Александр Сафонов напомнил, что Роспотребнадзор упростил требования, а 67 регионов открыли границы для россиян из других субъектов.

«То есть таким образом пытаются компенсировать гражданам отсутствие внешнего туризма за счет развития внутреннего», — объяснил специалист.

Однако сохраняются неутешительные прогнозы — объемы оказания услуг в области туризма, по мнению Сафонова, сократятся на 30 процентов, а для их восстановления понадобится немало времени.

«Это зависит от двух обстоятельств: возвращение дохода граждан, что произойдет не раньше, чем в конце следующего года, а также от того, продлятся карантинные меры или нет. Если это войдет в моду, то это будет носить разрушительный характер для туротрасли. Как правило у нас сезоны короткие, и очень сложно потом восполнить финансовые потери», — заявил Александр Сафонов.

Проректор уверен, что выжить смогут лишь те компании, которые работают по разным направлениям или владеют серьезным бизнесом, например, отелями по всему миру. Остальные туроператоры вряд ли останутся на плаву.

Ранее несколько туроператов аннулировали путевки за границу из-за неопределенности с возобновлением международного сообщения. Об отмене туров, в частности, сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист».