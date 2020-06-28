Путин заявил, что РФ справится с коронавирусом с минимальными потерями

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сможет справиться с новой коронавирусной инфекцией с самыми минимальными потерями.

Глава государства также выразил уверенность в том, что РФ переживет все трудности, которые встали перед ней в течение 2020 года.

Вся необходимая информация о COVID-19, его клинических проявлениях, профилактике и действиях при обнаружении симптомов размещена на официальном государственном портале стопкоронавирус.рф.