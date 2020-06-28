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 ФАН дал ответ Мельконьянцу, который заявил о якобы "некомпетентных" действиях агентства

ФАН дал ответ Мельконьянцу, который заявил о якобы "некомпетентных" действиях агентства
Памфилова сообщила о 115 жалобах на возможное принуждение к голосованию

Памфилова сообщила о 115 жалобах на возможное принуждение к голосованию

 ЦИК сообщил о количестве проголосовавших по поправкам к Конституции РФ на утро 28 июня

ЦИК сообщил о количестве проголосовавших по поправкам к Конституции РФ на утро 28 июня
Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

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11:46   28 Июня 2020
Общество

Путин заявил, что РФ справится с коронавирусом с минимальными потерями

Путин заявил, что РФ справится с коронавирусом с минимальными потерями

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сможет справиться с новой коронавирусной инфекцией с самыми минимальными потерями.

Глава государства также выразил уверенность в том, что РФ переживет все трудности, которые встали перед ней в течение 2020 года.

Вся необходимая информация о COVID-19, его клинических проявлениях, профилактике и действиях при обнаружении симптомов размещена на официальном государственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #пандемия #коронавирус

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