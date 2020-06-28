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11:36   28 Июня 2020
Экономика

Путин предполагает сохранение инфляции в РФ на уровне 4%

Путин предполагает сохранение инфляции в РФ на уровне 4%

Российское правительство предполагает, что в текущих условиях инфляция в стране сохранится на уровне 4%. Об этом информировал российский лидер Владимир Путин.

Ранее Путин сообщил о том, что государство сохранит бюджетное правило и таргетирование инфляции. Он подчеркнул, что у страны есть необходимые ресурсы и возможности для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить национальную экономику и выйти на траекторию роста. В этих целях российские власти сохранят долгосрочные ориентиры макроэкономической политики.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #инфляция

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