Психиатр посоветовала россиянам заменить антидепрессанты на спорт и онлайн-курсы

Россияне стали чаще пить антидепрессанты в попытках справиться со стрессом в период самоизоляции, считает врач-психиатр Анна Амбарцумян. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» она посоветовала заниматься спортом, саморазвитием и читать меньше плохих новостей.

«Люди всегда плохо справлялись со стрессом. А в связи с пандемией ситуация усугубилась: люди вынуждены находиться в закрытом пространстве, у нет возможности разрядки. Многие сейчас не работают, а ведь это очень энергозатрантно, и на стресс времени не остается», — объясняет специалист.

Амбаруцмян призвала россиян заниматься спортом, чтобы накопившаяся энергия тратилась с пользой, а не на переживания. Также психолог советует верить в лучшее и избавляться от негативного фона вокруг себя.

«У нас много негатива в новостях. Важно донести до людей, чтобы они смотрели новости один раз в день. Иначе люди накапливают внутри себя переживания, это перерастает в агрессию, ее выплескивают на близких. Я призываю людей нагружать себя интеллектуально и физически в пределах дома. Есть онлайн-курсы, можно заниматься спортом — качать пресс, отжиматься. Это не сколько полезно для здоровья, сколько энергозатратно. У человека не будет сил на переживания и будет меньше депрессий, тревожных расстройств, панических атак. Тогда не приходится пить антидепрессанты», — убеждена эксперт.

По мнению Амбарцумян, продажи антидепрессантов пойдут на спад с окончанием пандемии. В том, что Россия пойдет по пути США, где такие лекарства принимают поголовно, эксперт сомневается.

«Для американцев обращаться к психологу — давно образ жизни. Для нас это из ряда вон выходящее. Мы обращаемся к психологам реже, когда у нас серьезные проблемы. А в США обращаются к психологам при малейшем душевном переживании. Там прививается зависимость от антидепрессантов, детей ими пичкают буквально с пеленок. У нас такого нет», — говорит врач.

Психотерапевт посоветовала в случае тревоги принимать растительные препараты, которые не вызывают зависимости и продаются без рецепта.

«Это не антидепрессант даже. А как бокал вина за ужином», — заключила собеседница ПС.

Аналитики компании DSM Group выяснили, что россияне стали чаще покупать антидепрессанты на самоизоляции. Объем их продаж увеличился на десять процентов в период с 1 марта по 1 июня по сравнению с аналогичным отрезком 2019 года. Наибольшая активность замечена в марте, когда продажи выросли в среднем на 35 процентов.