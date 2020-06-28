Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог Гаспарян призвал бороться с фейками каждого потребителя информации

Политолог Гаспарян призвал бороться с фейками каждого потребителя информации

 ЗакС Петербурга поддержал действия Беглова по постепенному снятию ограничений

ЗакС Петербурга поддержал действия Беглова по постепенному снятию ограничений
Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции

Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции

 Путин признался, что никто из коллег во время пандемии его не разочаровал

Путин признался, что никто из коллег во время пандемии его не разочаровал
Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

 Запуск ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили из-за погоды

Запуск ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили из-за погоды
Политолог Гаспарян призвал бороться с фейками каждого потребителя информации

Политолог Гаспарян призвал бороться с фейками каждого потребителя информации

 ЗакС Петербурга поддержал действия Беглова по постепенному снятию ограничений

ЗакС Петербурга поддержал действия Беглова по постепенному снятию ограничений
Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции

Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции

 Путин признался, что никто из коллег во время пандемии его не разочаровал

Путин признался, что никто из коллег во время пандемии его не разочаровал
Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

 Запуск ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили из-за погоды

Запуск ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили из-за погоды
13:49   28 Июня 2020
Россия

Политолог Гаспарян призвал бороться с фейками каждого потребителя информации

Политолог Гаспарян призвал бороться с фейками каждого потребителя информации

С фейковыми новостями необходимо бороться не только на государственном уровне, но и на индивидуальном, считает политолог Армен Гаспарян. В интервью «Политике Сегодня» публицист обозначил одну из главных проблем эпохи информационных технологий — стремительное распространение ложных новостей, которые способны дестабилизировать политическую ситуацию в стране.

Ранее член ОП РФ Максим Григорьев и Независимый общественный мониторинг (НОМ) констатировали большое количество фейков о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Но к всплеску активности «фейкометов» специалисты были готовы.

Политолог Гаспарян призвал бороться с распространением фейковых новостей в сети

НОМ опровергает ложные «новости» о подвозе избирателей и несоблюдении эпидемиологических правил на участках в онлайн-режиме, постоянно поддерживая связь с наблюдателями. Однако информационные «вбросы» появляются гораздо быстрее, чем их успевают опровергать, подчеркивает Гаспарян.

«К огромному сожалению, мы живем в эпоху безостановочных фейков. Они производятся в 25 раз быстрее, чем вы успеете их проанализировать и опровергнуть. Вся беда состоит в том, что многие не вдумываются в ту информацию, которая им подается. Если бы люди внимательнее относились к тем новостям, которые они читали в интернете, многих проблем можно было бы избежать. Люди сидят в социальных сетях и постоянно попадаются на фейки. Но это не значит, что фейкам не надо противодействовать», — заявил Гаспарян корреспонденту ПС.

Усиленный государственный контроль за информационной сферой в отношении фейков был бы уместен, но противодействовать фейк-ньюс необходимо каждому. Для этого нужно тщательно проверять увиденную информацию и скептически относиться к анонимным источникам, отмечает эксперт.

«Вариантов "что делать?" не очень много. Либо читать новости у людей, которых вы знаете, а не у анонимов, либо проверять полученную информацию — этот вариант сложнее», — объясняет политолог.

Политолог Гаспарян призвал бороться с распространением фейковых новостей в сети

В рабочей группе ОП РФ по общественному контролю за голосованием отмечают, что фейками является не только дезинформация и откровенная ложь, но и неточные оценки, квалификации — например, когда разрешенные законом действия называют «запрещенными».

Помимо ОП РФ проведение голосования по поправкам в Основной закон, проходящее с 25 июня по 1 июля, контролируют 1500 общественных организаций и сотни тысяч наблюдателей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #фейки #голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...