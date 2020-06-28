Политолог Гаспарян призвал бороться с фейками каждого потребителя информации

С фейковыми новостями необходимо бороться не только на государственном уровне, но и на индивидуальном, считает политолог Армен Гаспарян. В интервью «Политике Сегодня» публицист обозначил одну из главных проблем эпохи информационных технологий — стремительное распространение ложных новостей, которые способны дестабилизировать политическую ситуацию в стране.

Ранее член ОП РФ Максим Григорьев и Независимый общественный мониторинг (НОМ) констатировали большое количество фейков о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Но к всплеску активности «фейкометов» специалисты были готовы.

НОМ опровергает ложные «новости» о подвозе избирателей и несоблюдении эпидемиологических правил на участках в онлайн-режиме, постоянно поддерживая связь с наблюдателями. Однако информационные «вбросы» появляются гораздо быстрее, чем их успевают опровергать, подчеркивает Гаспарян.

«К огромному сожалению, мы живем в эпоху безостановочных фейков. Они производятся в 25 раз быстрее, чем вы успеете их проанализировать и опровергнуть. Вся беда состоит в том, что многие не вдумываются в ту информацию, которая им подается. Если бы люди внимательнее относились к тем новостям, которые они читали в интернете, многих проблем можно было бы избежать. Люди сидят в социальных сетях и постоянно попадаются на фейки. Но это не значит, что фейкам не надо противодействовать», — заявил Гаспарян корреспонденту ПС.

Усиленный государственный контроль за информационной сферой в отношении фейков был бы уместен, но противодействовать фейк-ньюс необходимо каждому. Для этого нужно тщательно проверять увиденную информацию и скептически относиться к анонимным источникам, отмечает эксперт.

«Вариантов "что делать?" не очень много. Либо читать новости у людей, которых вы знаете, а не у анонимов, либо проверять полученную информацию — этот вариант сложнее», — объясняет политолог.

В рабочей группе ОП РФ по общественному контролю за голосованием отмечают, что фейками является не только дезинформация и откровенная ложь, но и неточные оценки, квалификации — например, когда разрешенные законом действия называют «запрещенными».

Помимо ОП РФ проведение голосования по поправкам в Основной закон, проходящее с 25 июня по 1 июля, контролируют 1500 общественных организаций и сотни тысяч наблюдателей.