Зафиксирован 6791 новый случай коронавирусной инфекции в России

За последние сутки на территории Российской Федерации зафиксирован 6791 новый случай коронавирусной инфекции.

На протяжении трех дней наблюдается прирост, который держится на отметке ниже 7 тысяч. Число тех, кто выздоровел от коронавирусной инфекции на 27 июня, достигает 5735. Также зафиксировано 104 смертельных исхода.

Всего излечились 399 087 пациентов. Согласно имеющимся данным, количество выздоровевших составляет приблизительно 63% об общего числа заболевших в России.