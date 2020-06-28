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Американские власти хотят выделить порядка 4 млрд долларов на "сдерживание России"

Американские власти хотят выделить порядка 4 млрд долларов на "сдерживание России"

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10:46   28 Июня 2020
Политика

Американские власти хотят выделить порядка 4 млрд долларов на "сдерживание России"

Американские власти хотят выделить порядка 4 млрд долларов на "сдерживание России"

США хотят выделить 3,8 млрд долларов на "сдерживание Российской Федерации", соответствующее предложение выдвинул Комитет Палаты представителей Соединенных Штатов по вооруженным силам.

Согласно документу, планируется полностью профинансировать "Европейскую инициативу" по сдерживанию, а также предоставить дополнительно 3,789 миллиардов долларов для стратегических морских перевозок, дозаправки, спутниковой связи и подводных и противолодочных боевых действий, усиливающих сдерживание РФ.

Помимо этого, комитет собирается выделить средства на поддержку Украины. Власти Киева могут получить 250 млн долларов. Пятая часть от этих средств может быть выделена на поставку летального оружия, сообщает ФАН.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сша #украина

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