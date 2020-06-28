Средние ипотечные ставки в Российской Федерации к концу 2020 года могут упасть ниже 7% годовых. Таким прогнозом поделили представители рейтинговых агентств.

Так, по итогам мая средняя ставка по новым выдачам опустилась до 7,4%, став тем самым историческим минимумом. Средняя ипотечная ставка апреля была 8,3%. Это снижение связано с влиянием программы льготной ипотеки с государственной поддержкой, в рамках которой максимальная ставка составляет 6,5%. Об этом информирует РИА Новости. В настоящий момент ряд банков предлагают еще более низкие ставки.

Агентство НКР поделилось мнением о том, что значительное снижение ключевой ставки Банка России в сочетании с возросшим уровнем конкуренции за качественных заемщиков закончится тем, что к концу 2020 года средние ставки будут ниже 7,5%, даже по собственным программам банков.