Мишустин подписал постановление о скидке при получении кредита на новый автомобиль

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому при получении кредита на новый транспорт российского производства скидка составит до 25% от его цены.

Будущие автовладельцы смогут выбрать одну из программ, которые предлагает государство. Стоит отметить, что по программе "Семейный автомобиль" изменились условия, и теперь им могут воспользоваться семьи, где есть один ребенок.

Также работники государственных медицинских учреждений получат льготу от Минпромторга.