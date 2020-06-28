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Американские власти хотят выделить порядка 4 млрд долларов на "сдерживание России"

Американские власти хотят выделить порядка 4 млрд долларов на "сдерживание России"

 Мишустин подписал постановление о скидке при получении кредита на новый автомобиль

Мишустин подписал постановление о скидке при получении кредита на новый автомобиль
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10:26   28 Июня 2020
Политика

Мишустин подписал постановление о скидке при получении кредита на новый автомобиль

Мишустин подписал постановление о скидке при получении кредита на новый автомобиль

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому при получении кредита на новый транспорт российского производства скидка составит до 25% от его цены.

Будущие автовладельцы смогут выбрать одну из программ, которые предлагает государство. Стоит отметить, что по программе "Семейный автомобиль" изменились условия, и теперь им могут воспользоваться семьи, где есть один ребенок.

Также работники государственных медицинских учреждений получат льготу от Минпромторга.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #автомобиль #минпромторг #мишустин

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