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Средние ставки по ипотеке к концу года могут упасть ниже 7% годовых
Американские власти хотят выделить порядка 4 млрд долларов на "сдерживание России"

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10:15   28 Июня 2020
Экономика

Россиян ожидает повышение пенсий в ближайшие годы

Россиян ожидает повышение пенсий в ближайшие годы

Ежегодное увеличение пенсии по старости в России в течение ближайших трех лет составит более 5%, рассказали в Пенсионном фонде России.

Прогноз по росту пенсионных пособий представили сотрудники ПФР. Размер страховой пенсии в следующем году может достигнуть 17,4 тысячи рублей.

Повышение выплат, которые получают российские неработающие пенсионеры, в прошлом году составляло 1,1 тысячи рублей, далее этот показатель будет увеличиваться, передает ИА "Общественная служба новостей".

Формулу расчета накопительной части пенсии граждан РФ предложили изменить в Минтруде, увеличив срок на шесть месяцев.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пенсии #повышение #пфр

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