Россиян ожидает повышение пенсий в ближайшие годы

Ежегодное увеличение пенсии по старости в России в течение ближайших трех лет составит более 5%, рассказали в Пенсионном фонде России.

Прогноз по росту пенсионных пособий представили сотрудники ПФР. Размер страховой пенсии в следующем году может достигнуть 17,4 тысячи рублей.

Повышение выплат, которые получают российские неработающие пенсионеры, в прошлом году составляло 1,1 тысячи рублей, далее этот показатель будет увеличиваться, передает ИА "Общественная служба новостей".

Формулу расчета накопительной части пенсии граждан РФ предложили изменить в Минтруде, увеличив срок на шесть месяцев.