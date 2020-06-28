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10:01   28 Июня 2020
Экономика

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты на самоизоляции

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты на самоизоляции

За период с 1 марта по 1 июня 2020 года продажи антидепрессантов в России выросли на 10%, сообщили аналитики компании DSM Group.

Согласно данным аналитиков, пиковый период продаж антидепрессантов пришелся на начало пандемии и введение режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, с марта по июнь всего россияне купили около 2,3 млн упаковок на общую сумму более 1,4 млн рублей.

В марте 2020 антидепрессанты покупали чаще на 35%, чем в марте 2019 года. За последние две недели месяца рост продаж составил более 60%. В конце апреля высокий спрос на препараты начал постепенно снижаться, сообщает RT со ссылкой на материалы исследования.

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Автор: Яна Либерман

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