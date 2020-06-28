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Средние ставки по ипотеке к концу года могут упасть ниже 7% годовых
Американские власти хотят выделить порядка 4 млрд долларов на "сдерживание России"

Американские власти хотят выделить порядка 4 млрд долларов на "сдерживание России"

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9:55   28 Июня 2020
Политика

Выборы президента начались 28 июня на территории Польши

Выборы президента начались 28 июня на территории Польши

Выборы главы государства начались 28 июня на всей территории Польши. Голосование осуществляется на 27 230 избирательных пунктах.

В текущих выборах президента в 2020 году принимают участие 11 кандидатов, в числе которых действующий лидер Польши Анджей Дуда, баллотирующийся на второй срок. Правом отдать свой голос располагает свыше 30 миллионов граждан европейского государства, из которых 387 тысяч пребывают за границей. Соответствующую информацию предоставил ТАСС.

На фоне распространения коронавирусной инфекции волеизъявление поляков проводится по смешанному принципу: классическим способом с работой пунктов голосования и по почте для граждан, находящихся на карантине, и всех желающих после подачи соответствующего заявления.

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Автор: Василий Пименов
#польша #выборы #политика

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