Выборы президента начались 28 июня на территории Польши

Выборы главы государства начались 28 июня на всей территории Польши. Голосование осуществляется на 27 230 избирательных пунктах.

В текущих выборах президента в 2020 году принимают участие 11 кандидатов, в числе которых действующий лидер Польши Анджей Дуда, баллотирующийся на второй срок. Правом отдать свой голос располагает свыше 30 миллионов граждан европейского государства, из которых 387 тысяч пребывают за границей. Соответствующую информацию предоставил ТАСС.

На фоне распространения коронавирусной инфекции волеизъявление поляков проводится по смешанному принципу: классическим способом с работой пунктов голосования и по почте для граждан, находящихся на карантине, и всех желающих после подачи соответствующего заявления.