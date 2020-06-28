Туроператоры России сообщили об отмене зарубежных путевок на июль

Крупные туристические организации не ожидают восстановления заграничных путешествий в ближайшее время и аннулируют июльские путевки. Об этом сообщили сотрудники Ассоциации туроператоров России.

Решение обнулить туры с июльскими датами вылета приняла фирма Coral Travel. Путешествие можно перенести на другой маршрут и дату до конца 2021 года. Уплаченные ранее денежные средства доступны к использованию согласно условиям акции "Возрождение".