Туроператоры России сообщили об отмене зарубежных путевок на июль
Крупные туристические организации не ожидают восстановления заграничных путешествий в ближайшее время и аннулируют июльские путевки. Об этом сообщили сотрудники Ассоциации туроператоров России.
Решение обнулить туры с июльскими датами вылета приняла фирма Coral Travel. Путешествие можно перенести на другой маршрут и дату до конца 2021 года. Уплаченные ранее денежные средства доступны к использованию согласно условиям акции "Возрождение".
Вылеты до 16 июля аннулирует оператор "Интурист". Перебронировать туры без доплаты путешественники могут на любые даты 2020 и 2021 годов. Возможно осуществить перенос на другие направления даже с заграничных рейсов на российские.
Компания TEZ Tour отменила полеты в Турцию, Грецию, Испанию и Италию, а также на Кипр. Туристам предоставляется возможность перенести путешествия на другие даты без доплат. Поездки в Турцию с 1 по 15 июля отменила фирма ANEX Tour. Компания PEGAS Touristik также аннулировала июльские путевки.