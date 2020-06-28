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9:52   28 Июня 2020
Общество

Туроператоры России сообщили об отмене зарубежных путевок на июль

Туроператоры России сообщили об отмене зарубежных путевок на июль

Крупные туристические организации не ожидают восстановления заграничных путешествий в ближайшее время и аннулируют июльские путевки. Об этом сообщили сотрудники Ассоциации туроператоров России.

Решение обнулить туры с июльскими датами вылета приняла фирма Coral Travel. Путешествие можно перенести на другой маршрут и дату до конца 2021 года. Уплаченные ранее денежные средства доступны к использованию согласно условиям акции "Возрождение".

Вылеты до 16 июля аннулирует оператор "Интурист". Перебронировать туры без доплаты путешественники могут на любые даты 2020 и 2021 годов. Возможно осуществить перенос на другие направления даже с заграничных рейсов на российские.

Компания TEZ Tour отменила полеты в Турцию, Грецию, Испанию и Италию, а также на Кипр. Туристам предоставляется возможность перенести путешествия на другие даты без доплат. Поездки в Турцию с 1 по 15 июля отменила фирма ANEX Tour. Компания PEGAS Touristik также аннулировала июльские путевки.

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Автор: Василий Пименов
#туризм #путешествия #зарубежье

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