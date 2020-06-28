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9:47   28 Июня 2020
Общество

Запуск ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили из-за погоды

Запуск ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили из-за погоды

Запуск ракеты-носителя Vega, которая должна доставить на орбиту 53 микроспутника, отложен в очередной раз из-за погодных условий. Об этом сообщила компания-оператор космодрома Arianespace.

Запуск ракеты-носителя изначально планировался на 18 июня. Однако из-за сильного верта старт был отложен. После этого запуск перенесли еще раз, передает РИА Новости.

Ракета Vega должна вывести на орбиту спутники 13 государств, предназначенные для выполнения наблюдения за Землей, обеспечения телекоммуникации и проведения научных исследований.

Новая дата запуска ракеты-носителя Vega пока не определена.

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Автор: Руслан Неглинный
#ракета #vega #arianespace

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