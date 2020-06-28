Рар заявил, что возможный ответ ФРГ на санкции США по "Северному потоку — 2" ограничен

Меры германской стороны в ответ на возможные санкции США против строящегося газопровода "Северный поток — 2" ограничены. Об этом информировал немецкий политолог Александр Рар.

Он подчеркнул, что в этой ситуации речь может идти исключительно о поддержке собственных компаний ФРГ, которых затронули рестрикции. Об этом сообщает ФАН.

Ранее агентство Bloomberg информировало о том, что правительство Германии готовит ответные ограничительные меры на случай, если Америка введет дополнительные санкции в отношении российского газопровода "Северный поток — 2".

Политолог предположил, что германская сторона может использовать закон, ограничивающий действие экстерриториальных санкций. Некоторое время назад он был использован в ситуации с Ираном, и тогда ФРГ применяла этот закон для защиты своих организаций.