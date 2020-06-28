Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главы Башкирии и Мордовии вместе со своими женами проголосовали по поправкам в Конституцию

Главы Башкирии и Мордовии вместе со своими женами проголосовали по поправкам в Конституцию

 Половина избирательных участков на Алтае действует на открытом воздухе

Половина избирательных участков на Алтае действует на открытом воздухе
Рар заявил, что возможный ответ ФРГ на санкции США по "Северному потоку — 2" ограничен

Рар заявил, что возможный ответ ФРГ на санкции США по "Северному потоку — 2" ограничен

 Байден назвал Трампа потенциальным предателем военных США

Байден назвал Трампа потенциальным предателем военных США
Журавлев: Прибалтике никогда не хватит денег ЕС из-за «жесткого ранжирования»

Журавлев: Прибалтике никогда не хватит денег ЕС из-за «жесткого ранжирования»

 Ученые подтвердили возможность получения энергии из черных дыр

Ученые подтвердили возможность получения энергии из черных дыр
Главы Башкирии и Мордовии вместе со своими женами проголосовали по поправкам в Конституцию

Главы Башкирии и Мордовии вместе со своими женами проголосовали по поправкам в Конституцию

 Половина избирательных участков на Алтае действует на открытом воздухе

Половина избирательных участков на Алтае действует на открытом воздухе
Рар заявил, что возможный ответ ФРГ на санкции США по "Северному потоку — 2" ограничен

Рар заявил, что возможный ответ ФРГ на санкции США по "Северному потоку — 2" ограничен

 Байден назвал Трампа потенциальным предателем военных США

Байден назвал Трампа потенциальным предателем военных США
Журавлев: Прибалтике никогда не хватит денег ЕС из-за «жесткого ранжирования»

Журавлев: Прибалтике никогда не хватит денег ЕС из-за «жесткого ранжирования»

 Ученые подтвердили возможность получения энергии из черных дыр

Ученые подтвердили возможность получения энергии из черных дыр
8:55   28 Июня 2020
Общество

Главы Башкирии и Мордовии вместе со своими женами проголосовали по поправкам в Конституцию

Главы Башкирии и Мордовии вместе со своими женами проголосовали по поправкам в Конституцию

Участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации приняли главы Мордовии и Башкирии Владимир Волков и Радий Хабиров вместе со своими супругами. Об этом рассказали СМИ в пресс-службах региональных правительств.

Владимир Волков со своей женой проголосовали на избирательном участке №557, которой расположен в здании Государственного русского драматического театра, передает ТАСС. На входе им измерили температуру и провели дезинфекцию рук, также они получили индивидуальные наборы для голосования со средствами индивидуальной защиты. Радий Хабиров вместе со своей супругой пришел на избирательный участок в здание Государственного концертного зала "Башкортостан".

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня. Оно продлится до 1 июля включительно, по указу президента России Владимира Путина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#поправки #конституция #башкирия #мордовия #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...