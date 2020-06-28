Главы Башкирии и Мордовии вместе со своими женами проголосовали по поправкам в Конституцию

Участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации приняли главы Мордовии и Башкирии Владимир Волков и Радий Хабиров вместе со своими супругами. Об этом рассказали СМИ в пресс-службах региональных правительств.

Владимир Волков со своей женой проголосовали на избирательном участке №557, которой расположен в здании Государственного русского драматического театра, передает ТАСС. На входе им измерили температуру и провели дезинфекцию рук, также они получили индивидуальные наборы для голосования со средствами индивидуальной защиты. Радий Хабиров вместе со своей супругой пришел на избирательный участок в здание Государственного концертного зала "Башкортостан".

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня. Оно продлится до 1 июля включительно, по указу президента России Владимира Путина.