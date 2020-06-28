Байден назвал Трампа потенциальным предателем военных США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп может оказаться предателем военнослужащих из-за вброса в New York Times (NYT). Об этом Байден сообщил в эфире телекомпании NBC.

Газета New York Times недавно опубликовала статью, в которой сообщалось о "связи" российской разведки с запрещенным в РФ движением "Талибан". Редакция сослалась на анонимных представителей американской разведки, не предоставив каких-либо фактических доказательств собственных утверждений.

Главный кандидат на пост президента от Демократической партии Байден не учел тот факт, что Белый дом уже заявил о неточности "газетной заметки" и указал, что Трамп не получал никаких докладов от разведки на заявленную NYT тему.

Кроме того радикальное движение "Талибан" уже выступило с опровержением публикации, заявив, что Россия не имеет отношения к нападениям в Афганистане, передает РИА Новости.

В МИД РФ прокомментировали "заметку" NYT, назвав ее откровенной "чушью" и указав на низкие интеллектуальные способности пропогандистов американской разведки.