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8:37   28 Июня 2020
Политика

Байден назвал Трампа потенциальным предателем военных США

Байден назвал Трампа потенциальным предателем военных США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп может оказаться предателем военнослужащих из-за вброса в New York Times (NYT). Об этом Байден сообщил в эфире телекомпании NBC.

Газета New York Times недавно опубликовала статью, в которой сообщалось о "связи" российской разведки с запрещенным в РФ движением "Талибан". Редакция сослалась на анонимных представителей американской разведки, не предоставив каких-либо фактических доказательств собственных утверждений.

Главный кандидат на пост президента от Демократической партии Байден не учел тот факт, что Белый дом уже заявил о неточности "газетной заметки" и указал, что Трамп не получал никаких докладов от разведки на заявленную NYT тему.

Кроме того радикальное движение "Талибан" уже выступило с опровержением публикации, заявив, что Россия не имеет отношения к нападениям в Афганистане, передает РИА Новости.

В МИД РФ прокомментировали "заметку" NYT, назвав ее откровенной "чушью" и указав на низкие интеллектуальные способности пропогандистов американской разведки.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #байден #трамп #вброс

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