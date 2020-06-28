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8:07   28 Июня 2020
Политика

Евросоюз может снова закрыть границы из-за второй волны коронавируса

Евросоюз может снова закрыть границы из-за второй волны коронавируса

Повторное закрытие границ внутри Евросоюза и Шенгенской зоны может ждать европейские страны. Это произойдет в случае резкого роста количества инфицированных COVID-19.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас поделился своим мнением на этот счет в интервью агентству DPA, передает ТАСС. Он допустил возможность повторного ограничения передвижений между странами Евросоюза.

"Не исключено, что придется вновь закрыть границы, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других", — сказал он.

Евросоюз запретил туристические поездки в середине марта, когда распространение новой коронавирусной инфекции начало представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Это решение было принято в одностороннем порядке. С 15 июня ЕС открыл почти все свои внутренние границы.

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Автор: Борис Нестеров
#евросоюз #границы #коронавирус

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