Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов, известный своими русофобскими заявлениями, оскорбил украинцев. Он назвал их "придурками" и признался, что несчастлив в родной стране.

Ненависть Дроздова к Украине связана с ее жителями, которые, по мнению журналиста, не желают Незалежную "делать своей страной", голосуя на президентских выборах за "обитателя дна", передает Федеральное агентство новостей. Телеведущий не стыдится своих заявлений, так как "глобально несчастлив" на родине уже 30 лет.

"Я ее гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти 30 лет глобально несчастливый человек", — сказал Дроздов.

Смысл существования Украины журналист видит лишь в противопоставлении России. По его мнению, Незалежная — "антироссийский проект", который призван отрицать все русское как "насильственно оккупационное" и "привнесенное через насильственные действия".