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7:20   28 Июня 2020
Общество

Половина избирательных участков на Алтае действует на открытом воздухе

Половина избирательных участков на Алтае действует на открытом воздухе

Жителям Алтайского края предоставили возможность проголосовать по поправкам к Конституции в наиболее безопасном формате. Избирательные участки разместили во дворах и на территориях общего пользования.

Больше всего голосование на открытом воздухе предпочитают жители Барнаула, однако в Рубцовске, Бийске, Новоалтайске и ряде других пунктов также функционируют организованные места для волеизъявления вне помещений, передают "Вести Алтай". Мобильные пункты, также как и стационарные, обеспечивают всех избирателей индивидуальными средствами защиты: перчатками, масками, а также авторучками.

Сотрудники участков подпускают к урнам с бюллетенями по одному человеку с целью соблюдения социальной дистанции. Алтайцы могут проголосовать по поправкам к Конституции на дому, работники избиркома также проводят процедуру в бесконтактной форме.

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, голосование по поправкам к Основному закону государства стартовало 25 июня и продлится до 1 июля.

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Автор: Илья Романович
#поправки #конституция #алтай #Голосование2020

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