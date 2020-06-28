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The Rolling Stones потребовали от Трампа перестать использовать ее композиции на митингах

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6:38   28 Июня 2020
Политика

The Rolling Stones потребовали от Трампа перестать использовать ее композиции на митингах

The Rolling Stones потребовали от Трампа перестать использовать ее композиции на митингах

Организация по защите авторских прав BMI распространила заявление британской рок-группы The Rolling Stones с требованием прекратить использование ее песен президенту США Дональду Трампу во время митингов.

BMI выступила от имени The Rolling Stones и уведомила американского лидера, что неавторизованное использование их композиций будет считаться нарушением лицензионного соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское агентство PA.

Если президент США проигнорирует этот запрет, то его ждет судебный процесс из-за воспроизведения песен, на использование которой не была представлена лицензия. Когда Дональд Трамп вел борьбу за кресло президента в 2016 году, участники группы The Rolling Stones уже требовали от него прекратить эксплуатировать их композиции на предвыборных митингах.

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Автор: Василий Пименов
#сша #трамп #the rolling stones

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