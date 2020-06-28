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6:10   28 Июня 2020
Армия

Россия успешно испытала "рой" истребителей под управлением Су-57

Россия успешно испытала "рой" истребителей под управлением Су-57

Эксперимент с группой истребителей Су-35 под командованием самолета Су-57 успешно был проведен в России. Пилоты мастерски отработали обмен информацией между воздушными суднами в режиме реального времени, передают СМИ.

Источники в оборонно-промышленной области уточнили, что испытания проводились в режиме реальных боевых условий. Роль "стаи" исполнили истребители Су-35, а в качестве командно-штабного самолета был использован Су-57, передает агентство ТАСС.

В ходе испытаний информационно-управляющая система каждого истребителя на автомате обрабатывала данные своих датчиков и датчиков других истребителей. Подобное взаимодействие в разы улучшает эффективность выполнения боевых задач, подытожил собеседник агентства. Однако он не уточнил, когда и где проводился соответствующий эксперимент.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #испытания #су-35 #су-57

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