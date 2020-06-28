Белый дом заявил, что США ничего не знают о "сделках" России с террористами в Афганистане

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5:36   28 Июня 2020
Политика

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Пресс-секретарь администрации президента США Кейли Макинани прокомментировала обвиняющую Россию публикацию газеты New York Times. По ее словам, предоставленная редакцией информация "неточна".

Белый дом все же ответил на статью американского издания, в которой говорится, что Россия якобы платила террористам запрещенной в РФ экстремистской организации "Талибан" за нападения на военнослужащих США в Афганистане, передает РИА Новости. В заявлении пресс-службы официальной резиденции американского президента говорится, что ни глава государства Дональд Трамп, ни вице-президент Майкл Пенс не были осведомлены "о предполагаемой российской охоте за головами".

Этот факт указывает на "неточности статьи New York Times", а не на "достоинства вероятных данных разведки", отметили в заявлении Белого дома. Из-за фейковой публикации в американском издании российским дипломатам поступают угрозы.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #белый дом #new york times

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