Белый дом заявил, что США ничего не знают о "сделках" России с террористами в Афганистане

Пресс-секретарь администрации президента США Кейли Макинани прокомментировала обвиняющую Россию публикацию газеты New York Times. По ее словам, предоставленная редакцией информация "неточна".

Белый дом все же ответил на статью американского издания, в которой говорится, что Россия якобы платила террористам запрещенной в РФ экстремистской организации "Талибан" за нападения на военнослужащих США в Афганистане, передает РИА Новости. В заявлении пресс-службы официальной резиденции американского президента говорится, что ни глава государства Дональд Трамп, ни вице-президент Майкл Пенс не были осведомлены "о предполагаемой российской охоте за головами".

Этот факт указывает на "неточности статьи New York Times", а не на "достоинства вероятных данных разведки", отметили в заявлении Белого дома. Из-за фейковой публикации в американском издании российским дипломатам поступают угрозы.