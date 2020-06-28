Пушилин полностью закрывает границы с Украиной

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписан указ о полном закрытии границ с Украиной из-за угрозы распрстранения коронавируса с 28 июня. Соотвествующее распоряжение опубликовано на сайте лидера ДНР.

Согласно распоряжению Пушилина, с 28 июня будет приостановлено движение гражданского траспорта и пешеходов через контрольно-пропускные пункты выезда и въезда на линии спорикосновения границ, передает "КП-Донецк". До закрытия границы, в республику смогут вернуться граждане с пропиской в ДНР.

Подобная мера ранее была принята лидером ДНР из-за рисков распростраения коронавирусной инфекции. Известно, что в настоящий момент на Украине количество инфицированных вирусом COVID–19 стремительно растет.