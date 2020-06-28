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4:33   28 Июня 2020
Политика

Украина может лишиться еще одного завода из-за конфронтации с Россией

Украина может лишиться еще одного завода из-за конфронтации с Россией

Украинская промышленность терпит серьезные неудачи из-за разрыва Киевом отношений с Москвой. Страна может лишиться производства турбин в Николаеве.

Турбинный завод в Николаеве полностью потерял заказы, так как российские компании были основной массой его клиентов, передает Федеральное агентство новостей. Руководство предприятия закрыло несколько цехов и сократило работников, рассказал депутат Николаевского областного совета Украины Максим Невенчанный.

"Завод попал в очень сложное положение, когда началась конфронтация с Российской Федерацией, куда мы сбывали большую часть наших турбин. Россия тоже пострадала, но страдала она недолго. Россияне просто построили в Рыбинске аналогичное предприятие", — отметил политик.

Черноморский судостроительный завод в Николаеве недавно закрылся из-за аналогичной ситуации. Он был одним из главных производителей судов и кораблей на территории Украины.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #украина #турбины

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