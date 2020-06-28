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4:06   28 Июня 2020
Политика

Коломойский призвал прокуратуру Украины возбудить дело против Порошенко

Коломойский призвал прокуратуру Украины возбудить дело против Порошенко

Генеральный прокурор Украины получил заявление от бизнесмена Игоря Коломойского с требованием возбудить против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело за злоупотребление влиянием, передает агентство "УНИАН".

Решение предпринимателем было принято после публикации бывшим советником нацбезопасности США Джоном Болтоном собственной книги. В ней рассказывается, что Порошенко призывал Вашингтон ввести против Коломойского санкции, так как олигарх поддерживал партию главного соперника еще действующего президента Украины — Юлии Тимошенко. Фотография заявления бизнесмена была опубликована редакцией "УНИАН".

"Коломойский написал заявление на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором требует возбудить уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко", — цитирует СМИ.

Коломойский уверен, что в действиях Порошенко усматривается противоправный умысел. Бывший лидер Украины попытался реализовать обманную схему, пользуясь своим положением, заключил бизнесмен.

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Автор: Руслан Неглинный
#петр порошенко #коломойский #прокуратура украины

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