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3:35   28 Июня 2020
Политика

США выделят 50 млн долларов на перевооружение Украины

США выделят 50 млн долларов на перевооружение Украины

Бюджет Пентагона в 2021 финансовом году составит 732 млрд долларов, что на 8,5 млрд долларов меньше, чем в феврале просила вашингтонская администрация. Соответствующая информация содержится в проекте американского военного бюджета.

Проект подготовил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты Представителей Конгресса США Адам Смит. Его аппарат опубликовал текст законопроекта, который стал ответом на бюджетный запрос американской администрации.

Украина может получить от США 50 миллионов долларов на летальные средства обороны, передает ТАСС. Кроме того, на бюджетные средства будет создан Фонд национальной безопасности по повышению способности страны готовиться к возможным эпидемиям и реагировать на них.

Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей рассмотрит проект бюджета на следующей неделе. Далее его будет обсуждать Палата представителей полного состава.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #украина #пентагон #оборона

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