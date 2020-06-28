Епархия призвала отказаться от посещения монастыря, где напали на Собчак
Гражданам лучше воздержаться от посещения Среднеуральского женского монастыря, расположенного в Свердловской области. С таким заявление выступила екатеринбургская епархия.
Телеведущая Ксения Собчак и ее съемочная команда ранее посетила этот монастырь, где на них было совершено нападение. Журналисты приехали туда в рамках своего расследования о схиигумене Сергии, который был запрещен в священнослужении после его слов о "псевдопандемии" коронавируса, а также избиении детей.
Епархия просила журналистов не вмешиваться в ситуацию, так как этим должны заниматься правоохранительные органы. Сейчас епархия просит отказаться от посещения монастыря и дождаться, когда пока скандал утихнет, передает РИА Новости.