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3:04   28 Июня 2020
Общество

Епархия призвала отказаться от посещения монастыря, где напали на Собчак

Епархия призвала отказаться от посещения монастыря, где напали на Собчак

Гражданам лучше воздержаться от посещения Среднеуральского женского монастыря, расположенного в Свердловской области. С таким заявление выступила екатеринбургская епархия.

Телеведущая Ксения Собчак и ее съемочная команда ранее посетила этот монастырь, где на них было совершено нападение. Журналисты приехали туда в рамках своего расследования о схиигумене Сергии, который был запрещен в священнослужении после его слов о "псевдопандемии" коронавируса, а также избиении детей.

Епархия просила журналистов не вмешиваться в ситуацию, так как этим должны заниматься правоохранительные органы. Сейчас епархия просит отказаться от посещения монастыря и дождаться, когда пока скандал утихнет, передает РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#монастырь #собчак #епархия

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