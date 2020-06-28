Лукашенко шуткой отреагировал на возникшие проблемы с водой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко шуткой отреагировал на новость о проблемах с водой в Минске, возникших во время его посещения парада в Москве по случаю 75-летия со дня Победы советской армии над нацизмом.

Несколько дней назад стало известно, что жители двух столичных районов Белоруссии, где проживают до 800 тыс. человек, пожаловались на резкое ухудшение качества воды. С аналогичными проблемами также столкнулись проживающие в соседних кварталах. По словам жильцов, вода имела неприятный запах и несоответствующий цвет, передает РИА Новости.

"Прилетел, а уже к обеду слышу - в Минске с водой что-то не так. Думаю: точно, как детей, нельзя на минуту оставить, спички уже прятать надо от них, чтобы не сожгли страну", — прокомментировал Лукашенко в ходе переговоров с активом Минской области.

Позднее проблема была урегулирована. На первых этапах устранения неполадки для жителей пострадавших районов был организован подвоз воды в специальных резервуарах. В течение суток снабжение было налажено, окончательный запрет на употребление воды был снят в субботу утром.