Митрополит Иосиф принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции России 27 июня принял митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф.

Председатель и секретарь Участковой избирательной комиссии (УИК) прибыли в здание епархиального управления Симбирской епархии. Они и доставили туда все необходимое для голосования. Вместе с Владыкой митрополитом участие в голосовании принял секретарь Архиерейского совета Симбирской Митрополии иеромонах Тихон (Тихомиров).

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации началось 25 июня. Продолжится оно до 1 июля включительно, по указу президента России Владимира Путина.