Террористы опровергли информацию NYT о сотрудничестве с Россией против США в Афганистане

Радикальное движение, запрещенное в России, "Талибан" отрицает связь с российскими спецслужбами в Афганистане. Об этом заявил представитель группировки Забиулл Муджахид.

Публикация газеты The New York Times вызвала большой резонанс в мировом сообществе. После заявления редакции, что Россия якобы подкупала террористов "Талибана", чтобы устранять американских военнослужащих в Афганистане, российским дипломатам начали поступать угрозы. Экстремисты опровергли этот вброс, передает "Газета.ru".

Американцы с помощью такого фейка стремятся воспрепятствовать выводу своих войск с территории Афганистана, считает Забиулл Муджахид. Совет национальной безопасности США в свою очередь отказался комментировать публикацию The New York Times.