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Террористы опровергли информацию NYT о сотрудничестве с Россией против США в Афганистане

Террористы опровергли информацию NYT о сотрудничестве с Россией против США в Афганистане

 Голословные заявления AFRICOM о "российском следе" в Ливии оказались очередным вбросом

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0:56   28 Июня 2020
Политика

Террористы опровергли информацию NYT о сотрудничестве с Россией против США в Афганистане

Террористы опровергли информацию NYT о сотрудничестве с Россией против США в Афганистане

Радикальное движение, запрещенное в России, "Талибан" отрицает связь с российскими спецслужбами в Афганистане. Об этом заявил представитель группировки Забиулл Муджахид.

Публикация газеты The New York Times вызвала большой резонанс в мировом сообществе. После заявления редакции, что Россия якобы подкупала террористов "Талибана", чтобы устранять американских военнослужащих в Афганистане, российским дипломатам начали поступать угрозы. Экстремисты опровергли этот вброс, передает "Газета.ru".

Американцы с помощью такого фейка стремятся воспрепятствовать выводу своих войск с территории Афганистана, считает Забиулл Муджахид. Совет национальной безопасности США в свою очередь отказался комментировать публикацию The New York Times.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #nyt

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