Голословные заявления AFRICOM о "российском следе" в Ливии оказались очередным вбросом

США признались, что не обладают доказательствами присутствия российских самолетов в Ливии. Об этом сообщил представитель африканского командования ВС США (AFRICOM).

Африканскому командованию нечем подкрепить сделанные ранее вбросы о том, что истребителями в Ливии якобы управляли российские военные, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Asharq alAwsat. Так, AFRICOM признает, что не может доказать российское вмешательство в ливийский кризис.

Фейковая информация под авторством африканского командования ВС США строилась на ничем не подкрепленных предположениях и сфабрикованных "доказательствах". Пресс-релиз от AFRICOM, в котором истребители над Ливией пытались выдать за российские, подкреплялся нечеткими снимками, с замазанными датами.