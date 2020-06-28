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Голословные заявления AFRICOM о "российском следе" в Ливии оказались очередным вбросом

Голословные заявления AFRICOM о "российском следе" в Ливии оказались очередным вбросом

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0:30   28 Июня 2020
Политика

Голословные заявления AFRICOM о "российском следе" в Ливии оказались очередным вбросом

Голословные заявления AFRICOM о "российском следе" в Ливии оказались очередным вбросом

США признались, что не обладают доказательствами присутствия российских самолетов в Ливии. Об этом сообщил представитель африканского командования ВС США (AFRICOM).

Африканскому командованию нечем подкрепить сделанные ранее вбросы о том, что истребителями в Ливии якобы управляли российские военные, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Asharq alAwsat. Так, AFRICOM признает, что не может доказать российское вмешательство в ливийский кризис.

Фейковая информация под авторством африканского командования ВС США строилась на ничем не подкрепленных предположениях и сфабрикованных "доказательствах". Пресс-релиз от AFRICOM, в котором истребители над Ливией пытались выдать за российские, подкреплялся нечеткими снимками, с замазанными датами.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #ливия

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