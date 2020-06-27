Члены СПЧ не выявили нарушений при голосовании по поправкам к Конституции РФ

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) посетили 80 избирательных участков. Они не выявили серьезных нарушений при проведении голосования по поправкам к Конституции, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Представители СПЧ посетили несколько десятков участков с 25 по 27 июня в разных регионах страны. По словам Фадеева, за голосованием наблюдали опытные люди. Члены СПЧ обращали особое внимание на соблюдение санитарных норм, передает ТАСС. Никаких замечаний или нарушений выявлено не было.

Всероссийская неделя голосования началась 25 июня и завершится 1 июля. Соответствующий указ ранее подписал российский лидер Владимир Путин.