Столичные врачи зафиксировали смерть 24 пациентов с COVID-19

Общее число жертв с коронавирусом в Москве достигло 3 738 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Суточная смертность пациентов с положительным тестом на коронавирус, по сравнению с прошлыми сутками, выросла на четыре позиции. В среднем число жертв с COVID-19 в Москве стабильно снижается, а количество вылечившихся растет.

Мэр столицы России Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса с 23 июня. Спустя три месяца в городе заработали кафе, рестораны, открылись фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Турагентства и детские сады возобновили свою деятельность в прежнем режиме.