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 Столичные врачи зафиксировали смерть 24 пациентов с COVID-19

Столичные врачи зафиксировали смерть 24 пациентов с COVID-19
Голословные заявления AFRICOM о "российском следе" в Ливии оказались очередным вбросом

Голословные заявления AFRICOM о "российском следе" в Ливии оказались очередным вбросом

 ПНС Ливии пытается оправдать вторжение Турции вбросами о ЧВК "Вагнера"

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23:47   27 Июня 2020
Общество

Столичные врачи зафиксировали смерть 24 пациентов с COVID-19

Столичные врачи зафиксировали смерть 24 пациентов с COVID-19

Общее число жертв с коронавирусом в Москве достигло 3 738 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Суточная смертность пациентов с положительным тестом на коронавирус, по сравнению с прошлыми сутками, выросла на четыре позиции. В среднем число жертв с COVID-19 в Москве стабильно снижается, а количество вылечившихся растет.

Мэр столицы России Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса с 23 июня. Спустя три месяца в городе заработали кафе, рестораны, открылись фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Турагентства и детские сады возобновили свою деятельность в прежнем режиме.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #жертвы #коронавирус

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