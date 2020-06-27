Трансляция петербургского праздника "Алые паруса — 2020" стартовала в Сети

"Пятый канал" начал онлайн-трансляцию традиционного шоу "Алые паруса — 2020" в честь Всероссийского выпускного вечера в Санкт-Петербурге. Зрителей ждет большая программа, а кульминацией станет проход знаменитого парусника по Финскому заливу.

Бриг "Россия" впервые проследует не по Неве, а по Финскому заливу. На воде разыграют целое шоу с участием пиратов и других артистов. Пока светящийся парусник будет проходить по воде, небо озарится красочным шоу с залпами фейверком, передает "Пятый канал".

Знаменитые музыканты примут участие в праздничном концерте. Среди них — группа "Звери", Дима Билан, IOWA, Вера Брежнева, рэпер ST и многие другие.