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Трансляция петербургского праздника "Алые паруса — 2020" стартовала в Сети

Трансляция петербургского праздника "Алые паруса — 2020" стартовала в Сети

 Авиакомпания S7 сообщила о неполадках в системе регистрации

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22:57   27 Июня 2020
Общество

Трансляция петербургского праздника "Алые паруса — 2020" стартовала в Сети

Трансляция петербургского праздника "Алые паруса — 2020" стартовала в Сети

"Пятый канал" начал онлайн-трансляцию традиционного шоу "Алые паруса — 2020" в честь Всероссийского выпускного вечера в Санкт-Петербурге. Зрителей ждет большая программа, а кульминацией станет проход знаменитого парусника по Финскому заливу.

Бриг "Россия" впервые проследует не по Неве, а по Финскому заливу. На воде разыграют целое шоу с участием пиратов и других артистов. Пока светящийся парусник будет проходить по воде, небо озарится красочным шоу с залпами фейверком, передает "Пятый канал".

Знаменитые музыканты примут участие в праздничном концерте. Среди них — группа "Звери", Дима Билан, IOWA, Вера Брежнева, рэпер ST и многие другие.

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Автор: Илья Романович
#санкт-петербург #праздник #алые паруса

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