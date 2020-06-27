ПНС Ливии пытается оправдать вторжение Турции вбросами о ЧВК "Вагнера"

Нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии попросило Соединенные Штаты и страны Европейского союза ввести санкции против ЧВК "Вагнера". Об этом сообщил постпред ПНС при ООН Тахер эль-Сонни.

Национальная нефтяная корпорация (ННК) заявила, что неизвестные прибыли на территорию месторождения аш-Шарара с целью захватить объект. НКК связала произошедшее с ЧВК "Вагнера" и представителями других стран, при этом их заявления основывались на сомнительных источниках неясного происхождения, передает Федеральное агентство новостей.

Более того, представитель корпорации опроверг нападение на объект, подчеркнув, что работа на месторождении проходит в штатном режиме. Национальная нефтяная корпорация полностью зависит от ПНС Ливии. Регулярные вбросы о якобы присутствии ЧВК "Вагнера" в североафриканской стране стали отличным предлогом для того, чтобы оправдывать турецкое вмешательство на стороне ПНС Ливии.