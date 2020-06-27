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21:39   27 Июня 2020
Общество

Авиакомпания S7 сообщила о неполадках в системе регистрации

Авиакомпания S7 сообщила о неполадках в системе регистрации

Сбой в системе регистрации на посадку и при приеме багажа произошел в авиакомпании S7. Сотрудники оповестили об этом пассажиров в аэропорту Домодедово.

Задержка рейсов может возникнуть из-за проблем с системой регистрации. Пассажиры уже около часа толпятся у стоек регистрации. Авиакомпания оповещает об этом своих клиентов с помощью СМС-рассылки. Эксперты S7 занимаются устранением неполадок, передает РИА Новости. Процесс регистрации переводится в локальную систему аэропортов.

"Мы рекомендуем пассажирам приезжать в аэропорт заранее и приносим свои извинения за доставленные неудобства", — сообщили в компании.

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Автор: Юлия Яковлева
#рейсы #сбой #s7

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