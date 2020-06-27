Авиакомпания S7 сообщила о неполадках в системе регистрации

Сбой в системе регистрации на посадку и при приеме багажа произошел в авиакомпании S7. Сотрудники оповестили об этом пассажиров в аэропорту Домодедово.

Задержка рейсов может возникнуть из-за проблем с системой регистрации. Пассажиры уже около часа толпятся у стоек регистрации. Авиакомпания оповещает об этом своих клиентов с помощью СМС-рассылки. Эксперты S7 занимаются устранением неполадок, передает РИА Новости. Процесс регистрации переводится в локальную систему аэропортов.